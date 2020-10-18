Россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции из-за второй волны коронавируса

Россиянка показала реальную обстановку в Турции из-за второй волны коронавируса.
Путешественница из России на днях отправилась в Турцию. И в блоге «Летаем сами», что на платформе «Яндекс.Дзен», показала реальную обстановку, царящую сейчас в стране на фоне коронавирусной пандемии.
Девушка отправилась на отдых в популярный Мармарис, однако по приезде немало удивилась пустующим пляжам и улицам курортного города.
Как отметила девушка, такая ситуация не связана с погодными условиями - здесь очень тепло и обычно много туристов.
Скорее всего, считает путешественница, такое опустение курортного городка связано со второй волной пандемии, что сейчас поразила Турцию. При этом часть курортов - уже закрыта, а часть - так и не успела открыться. Гиды не возят туристов по экскурсиям, поскольку невозможно набрать группы.
Ранее сообщалось, что в этом месяце Турция объявила об ужесточении мер борьбы с коронавирусом. И это коснется как турецкого населения, так и прибывших в страну туристов.
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