Иран на атаку БПЛА ответил ударом по позициям Азербайджана на границе с Карабахом

Сегодня, 11:30

Ольга Громова

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Иран на атаку БПЛА ответил ударом по позициям Азербайджана на границе с Карабахом

Азербайджан из-за атаки своего беспилотника лишился нескольких позиций на границе с Карабахом, передает «АвиаПро».

По его сведениям, запуск Баку дрона-камикадзе в воздушное пространство Ирана обернулся против него. Тегеран уже предупреждал, что в карабахском конфликте будет сохранять нейтралитет, но в случае, если обстрелы со стороны зоны боевых действий не прекратятся и боевые снаряды либо дроны будут пересекать границы Ирана, ответ будет жестким.

Азербайджан требования страны не выполнил. В результате силы КСИР нанесли несколько артиллерийских ударов по территории Азербайджана, как сообщили некоторые из источников.

Дрон-камикадзе, который целенаправленно направлялся в сторону крупного населенного пункта, был сбит.

Существует вероятность того, что Азербайджан хотел выдать дрон за армянский, хотя всем известно, что Ереван большим количеством БПЛА не располагает - и в условиях современного боя это реальная проблема.

После очередной атаки из НКР на свою территорию Иран ответил жестко не только Азербайджану, но, таким образом, предупредил и Армению о недопустимости подобного впредь.

Ранее в сети уже появлялись сведения об ответной атаке Ираном азербайджанских военных, вследствие чего наступательная операция в НКР была сорвана.

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