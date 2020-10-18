Азербайджан заявил об уничтожении армянского батальона

Сегодня, 13:43

Анна Лисова

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Азербайджан заявил об уничтожении армянского батальона

В Минобороны Азербайджана рассказали о том, что военным удалось в Нагорном Карабахе вывести из строя батальон 556 полка вооруженных сил Армении, передает РИА Новости.

В пресс-службе оборонного ведомства подчеркнули, что в составе этого батальона было около 400 военнослужащих-контрактников.

«Воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования», - указано в сообщении.

Также Минобороны Азербайджана сообщает, что командир этого полка ранее был уволен, поскольку отказался вести оставшийся личный состав в бой. Большинство выживших военнослужащих привлечены к уголовной ответственности за отказ вступать в бой.

В СМИ прозвучала информация и о том, что азербайджанские военные уничтожили начальника артиллерии полка, командира артиллерийского дивизиона и командира 4-го батальона вместе с личным составом. Среди погибших также заместитель командира полка Ваан Саркисян.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокации на линии разграничения. Баку стоит на том, что будет вести боевые действия до полного восстановления контроля над Нагорным Карабахом. На перемирие Азербайджан согласен лишь на его условиях.

Хотя уже дважды с начала нового витка конфликты стороны садились за стол переговоров, оба раза перемирие было сорвано.

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