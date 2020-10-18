В Нагорном Карабахе уничтожают войска целыми подразделениями

Минобороны Азербайджана продолжает выкладывать в сеть страшные кадры ракетных ударов по подразделениям Армении и Армии обороны Арцаха в Нагорном Карабахе.
Недавно ведомство показало, как различная военная техника уничтожается беспилотными летательными аппаратами. Атакуют и позиции военных. Под ракетный удар попадают и целые подразделения.
Вчера подразделения ВС Армении были уничтожены на Губадлинском и Джебраилском направлениях.
Обороняющиеся подразделения 18-ой мотострелковой дивизии ВС Армении под натиском военных Баку были вынуждены отступать, они понесли существенные потери в живой силе и военной технике.
На оборонительной линии 5-го горнострелкового полка ВС Армении Азербайджан захватил позиции противника, а также завладел большим количеством оружия и боеприпасов.
В Минобороны Азербайджана сообщают о том, что в ходе наступления были уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир четвертого батальона вместе с личным составом.
На Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта интенсивные бои шли в течение всей ночи.
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