В Нагорном Карабахе уничтожают войска целыми подразделениями

Минобороны Азербайджана продолжает выкладывать в сеть страшные кадры ракетных ударов по подразделениям Армении и Армии обороны Арцаха в Нагорном Карабахе.

Недавно ведомство показало, как различная военная техника уничтожается беспилотными летательными аппаратами. Атакуют и позиции военных. Под ракетный удар попадают и целые подразделения.

Вчера подразделения ВС Армении были уничтожены на Губадлинском и Джебраилском направлениях.

Обороняющиеся подразделения 18-ой мотострелковой дивизии ВС Армении под натиском военных Баку были вынуждены отступать, они понесли существенные потери в живой силе и военной технике.

На оборонительной линии 5-го горнострелкового полка ВС Армении Азербайджан захватил позиции противника, а также завладел большим количеством оружия и боеприпасов.

В Минобороны Азербайджана сообщают о том, что в ходе наступления были уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир четвертого батальона вместе с личным составом.

На Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта интенсивные бои шли в течение всей ночи.