Российские бомбардировщики разбомбили колонну из двухсот боевиков направленных в Карабах

В селе Магара на территории Сирии подвергся обстрелу пункт приема наемников, которые в будущем должны были отправиться в Нагорный Карабах для поддержки Азербайджана. Об этом сообщает «Avia.pro».

Источник сообщает, что информация о переброске наемников в Азербайджан официально не подтверждена. В свою очередь Турция ранее опровергала возможность передачи наемников из Сирии в Карабах.

Однако существует мнение, что бойцы должны были поддерживать сторону Азербайджана в Нагорно-Карабахской Республике. А российским военным удалось сорвать такие планы. Известно, что пункт был подвержен авиаудару, при котором могли пострадать не менее 200 военных.

Также стало известно, что русские военные уничтожили такой крупный отряд впервые за несколько месяцев.

Напомним, что ранее стало известно об авиаударах на юге Идлиба. Предполагается, что атака произошла после информации от разведки, которая сообщила о перемещении боевиков в этом районе.