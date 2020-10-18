Армянские военные оставили часть позиций в Нагорном Карабахе

В ходе военных действий в Нагорном Карабахе к утру 20 октября армянские военные покинули часть своих позиций.

Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве рассказали, что ситуация на Южном Кавказе остается очень напряженной. В ночь на вторник вооруженные формирования Армении обстреливали из минометов и артиллерии позиции азербайджанской армии на направлениях Агдере-Агдам, Физули-Гадрут-Джабраил и Губадлы-Зангилан.

За минувшую ночь в ходе проведения операций вооруженные силы Азербайджана вывели из строя два армянских танка Т-72, 4 РСЗО «Град», а также пять военных автомобилей.

Минобороны Азербайджана объявили, что 1-й мотострелковый полк был вынужден отступить с позиций. Большие потери понесли этот полк, а также 5-й мотострелковый полк. Среди раненых оказались и руководители этих подразделений.

Оставило занимаемые рубежи также армянское подразделение «Легион». С позиций отступила и разведгруппа 10-й дивизии, потеряв в ходе боев две трети личного состава.

В Баку сообщили также о том, что в районе сел Суговушан и Талыш Тертерского района начались работы по восстановлению дорог. Эти населенные пункты азербайджанские военные контролируют с начала октября.