В Армии обороны Карабаха назвали имена погибших военнослужащих на 19 октября

Сегодня, 12:23

Анна Лисова

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В Армии обороны Карабаха назвали имена погибших военнослужащих на 19 октября

Армия обороны Карабаха обнародовала еще один список погибших в боях военнослужащих.

Он был составлен на основании данных, полученных по итогам боев 18 октября, и опубликован ведомством на следующий день, передает радио Sputnik Армения.

Всего в списке 19 фамилий. Среди погибших в этот раз также есть и резервисты.

Список военнослужащих, погибших в боях в Нагорном Карабахе:

Закарян Седрак Аревшатович, 1980 г.р.

Саркисян Артем Норайрович, 1981 г.р.

Хачатрян Ованнес Аршавирович, 1983 г.р.
Хачатрян Айк Гагикович, 1986 г.р.
Кешишян Артем Вазгенович, 1991 г.р.

Саркисян Маис Коляевич, 1991 г.р.

Меликян Нарек Саркисович, 1995 г.р.
Арутюнян Марлен Артюшевич, 1999 г.р.
Арутюнян Тигран Жораевич, 1999 г.р.

Абрамян Татул Гагикович, 2001 г.р.

Бабаян Рафик Арменович, 2001 г.р.

Назарян Тигран Самвелович, 2001 г.р.

Аджикян Эрик Саркисович, 2001 г.р.

Манташян Акоп Арсенович, 2001 г.р.

Марукян Эдуард Геворкович, 2001 г.р.

Казарян Артур Норайрович (резервист), 1976 г.р.

Акопян Арег Ашотович (резервист), 1977 г.р.

Антонян Артем Владимирович (резервист), 1978 г.р.
Погосян Артем Генрихович (резервист), 1982 г.р.

Общее число армянских военнослужащих, погибших в боях в Нагорном Карабахе, уже достигло 673.

Напомним, бои за Нагорный Карабах вновь начались 27 сентября. Дважды с этого момента стороны объявляли гуманитарное перемирие. Так, с 10 октября военные действия должны были прекратиться. Но перемирие, как заявили в Ереване, сразу же нарушили азербайджанские военные. 

Спустя неделю в ходе еще одного раунда переговоров было согласовано введение гуманитарного перемирия с 18 октября. Тем не менее, Баку после оглашения очередного перемирия возобновил военные действия, заявил, что Азербайджан не прекратит вооруженный конфликт до момента, пока не вернет под свой контроль Нагорный Карабах.
В Ереване уже заявили о том, что Россия сможет провести антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе по примеру Сирии, поскольку Азербайджан уже привлек на свою сторону боевиков из террористических организаций, действующих в САР. Некоторые из этих боевиков, после того как их подразделения были разгромлены, предпринимают попытки проникнуть на территорию РФ.

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