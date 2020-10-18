Армения над Карабахом начала сбивать турецкие беспилотники Bayraktar TB2

Армения благодаря российской помощи начала сбивать над Карабахом турецкие беспилотники Bayraktar TB2, пишет издание Русская весна.

Буквально несколько часов назад Армения была безоружна перед ударными дронами из Азербайджана, которые наносили удары по военным объектам страны. Ситуацию очень помогла изменить Россия, поскольку за считанные часы Армении удалось избавить противника от пяти турецких БПЛА Bayraktar TB2.

В Минобороны НКР опубликовали наглядные доказательства действий Армении - кадры с останками турецкого беспилотника.

Военные аналитики высказывают мнение, что в ролике участвуют ОЭС Wescam CMХ15D канадского производства, которая используется в Bayraktar, а также мотор от разведывательно-ударного дрона IAI Harop Израиля.

Некоторые эксперты полагают, что Россия могла посодействовать Еревану новым оружием. Другие же склонны думать, что речь идет не об оружии, а только о подключении российских радаров и средств РЛС к системе ПВО Армении. Эта совокупность ощутимо помогла Еревану увеличить эффективность обнаружения БПЛА противника, а также более точно их уничтожать.

К слову, эксперты в военном деле утверждают, что на текущий момент Азербайджан успешно продвигается вперед, получая контроль над все новыми территориями НКР, именно благодаря дронам Турции и Израиля.