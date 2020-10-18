Армения над Карабахом начала сбивать турецкие беспилотники Bayraktar TB2

Сегодня, 11:46

0

Image 16+
Армения над Карабахом начала сбивать турецкие беспилотники Bayraktar TB2

Армения благодаря российской помощи начала сбивать над Карабахом турецкие беспилотники Bayraktar TB2, пишет издание Русская весна.

Буквально несколько часов назад Армения была безоружна перед ударными дронами из Азербайджана, которые наносили удары по военным объектам страны. Ситуацию очень помогла изменить Россия, поскольку за считанные часы Армении удалось избавить противника от пяти турецких БПЛА Bayraktar TB2.

В Минобороны НКР опубликовали наглядные доказательства действий Армении - кадры с останками турецкого беспилотника.


Военные аналитики высказывают мнение, что в ролике участвуют ОЭС Wescam CMХ15D канадского производства, которая используется в Bayraktar, а также мотор от разведывательно-ударного дрона IAI Harop Израиля.

Некоторые эксперты полагают, что Россия могла посодействовать Еревану новым оружием. Другие же склонны думать, что речь идет не об оружии, а только о подключении российских радаров и средств РЛС к системе ПВО Армении. Эта совокупность ощутимо помогла Еревану увеличить эффективность обнаружения БПЛА противника, а также более точно их уничтожать.

К слову, эксперты в военном деле утверждают, что на текущий момент Азербайджан успешно продвигается вперед, получая контроль над все новыми территориями НКР, именно благодаря дронам Турции и Израиля.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В НКР заявили о готовности дать коридор для выхода войск Азербайджана

18-10-2020, 11:04

Киев тайно поставляет оружие Азербайджану через Турцию

18-10-2020, 08:19

Азербайджанский дрон-убийца Harop уничтожил армянский РЗСО «Смерч»

17-10-2020, 19:18

Индия выдвинула России ультиматум из-за частых поломок истребителей МиГ

17-10-2020, 18:37

Nokia развернет сеть 4G на поверхности Луны

17-10-2020, 14:22

Армия обороны Карабаха назвала военные цели в азербайджанской Гяндже

17-10-2020, 11:27

Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией города Физули и семи сел

17-10-2020, 10:50

СМИ раскрыли роль Турции в обострении конфликта в Карабахе

17-10-2020, 00:13

Страны НАТО проводят стратегические учения по отработке маневров на случай ядерной войны

16-10-2020, 17:48

Военные Азербайджана опубликовали видео взятия Гадрута

16-10-2020, 11:24

Появилось видео разгона российским вертолетом Ми-8 американских военных в Сирии

16-10-2020, 11:03

В Ереване заявили об уничтожении 552 единиц военной техники в Карабахе

16-10-2020, 09:59

США разрешили полеты вблизи Крыма

16-10-2020, 09:38

Военкор Александр Коц рассказал о расстреле пленных армян в Карабахе

16-10-2020, 08:18

Турция через Грузию перебросила в Азербайджан истребители F-16

15-10-2020, 22:31

Дома жителей Ирана пострадали после попадания снарядов из Карабаха

15-10-2020, 21:36

Россия снова доказала готовность помочь ЦАР в сохранении мира

15-10-2020, 20:07

США начали переброску оружия и техники на помощь Азербайджану

15-10-2020, 14:07

Китай после африканской чумы нарастил поголовье свиней до 375 миллионов

15-10-2020, 13:59

«Видели такое только в фильмах»: сирийские боевики в ужасе от армянских снайперов

15-10-2020, 13:27

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров