Минобороны Азербайджана показало видео с трофеями, взятыми на Физулинском направлении

В конце минувшей недели ВС Азербайджана взяли под свой контроль город Физули, а также несколько населенных пунктов Физулинского района. Также войска продвинулись на Джебраилском направлении. Армянские военные буквально бежали со своих позиций, оставляя технику и боеприпасы. Все захваченные трофеи Минобороны Азербайджана уже традиционно показало на видео.

«Показываем на видео боевую технику и боеприпасы, оставленные при бегстве на поле боя противником, понесшим большие потери в живой силе и военной технике в ходе боев на Физулинском направлении», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Среди упомянутых трофеев - военные автомобили, в том числе автоцистерны, бронетранспортеры. Многие из них полностью исправны и даже не повреждены. Это подтверждает сведения о том, что противник с поля боя бежал.

Кроме техники, азербайджанским войскам удалось захватить немало стрелкового оружия, комплектующих и боеприпасов к ним. На кадрах видны десятки ящиков с автоматами, снарядами, а также гранатометами.

Отметим, что армянская армия на текущий момент не вернула под свой контроль ни одного пункта на Джебраилском и Физулинском направлениях, потерянных за последние дни.

Напомним, с полуночи 18 октября в НКР действует гуманитарное перемирие. Но оно не продержалось ни одного дня. Стороны традиционно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.