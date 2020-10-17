В Иран сбит разведывательный БПЛА Армении

Об уничтожении армянского разведывательного беспилотного аппарата сообщила иранская сторона. Отмечается, что это первый случай в истории Ирана, когда бойцы попали в дрон Армении, информирует «Avia.pro».

Согласно данным источника, рано утром 19 октября средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили неизвестный беспилотник военного назначения, двигавшийся со стороны Армении. Иран заявил, что уничтожен дрон был при нарушении воздушного пространства Ирана, когда он осуществлял маневры вблизи провинции Ардебиль. На данный момент точный тип сбитого дрона установлен не был, однако предполагается, что это разведывательное устройство Армении, целью которого было выявление дислокаций важных стратегических точек противника.

Иран сообщил, что с момента усиления карабахского конфликта 27 сентября, он намерен оказывать активное сопротивление любому противнику, пересёкшему государственные границы страны — будь то Армения, или Азербайджан. Иранские ВС заявили, что и впредь будут сбивать все летательные аппараты, которые без разрешения входят в воздушное пространство страны. Напоминаем, что несмотря на объявленное 18 октября «гуманитарное» перемирие, активные боевые действия вследствие карабахского конфликта продолжают осуществлять бойцы Армении и Азербайджана.