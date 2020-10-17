Армения отбила атаку Азербайджана, который бросил в бой 7 танков

Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявила о массированной атаке ВС Азербайджана. По словам политика, Баку бросил на передовую не только вооруженную пехоту, но и 7 танков, 5 БТР и даже один Т-90, сообщает «Sputnik».

Несмотря на такое усиление наступательной мощи Азербайджана, противник Армении потерпел поражение вследствие проведенной танковой атаки. Попытка Баку прорвать оборону на важном южном участке фронта обернулась провалом.

«Только благодаря профессионализму и высоким моральным качествам подполковников НКР Степана Геворкяна и Станислава Еремина, а также рядового Гарика Аракеляна наступление было остановлено, а противник – отброшен на несколько километров», - сообщила Шушан Степанян на своей официальной Facebook-странице.

При этом о количестве жертв и потерянных единиц военной техники пресс-секретарь ведомства не предоставила никаких данных.

Несмотря на подписанное 18 октября очередное «гуманитарное» перемирие, обострение вооружённого конфликта между Азербайджаном и Арменией продолжает набирать обороты. Напоминаем, что в 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие, однако с 27 сентября 2020 года карабахский конфликт усугубился снова.