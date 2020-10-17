Армения отбила атаку Азербайджана, который бросил в бой 7 танков

Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявила о массированной атаке ВС Азербайджана. По словам политика, Баку бросил на передовую не только вооруженную пехоту, но и 7 танков, 5 БТР и даже один Т-90, сообщает «Sputnik».
Несмотря на такое усиление наступательной мощи Азербайджана, противник Армении потерпел поражение вследствие проведенной танковой атаки. Попытка Баку прорвать оборону на важном южном участке фронта обернулась провалом.
При этом о количестве жертв и потерянных единиц военной техники пресс-секретарь ведомства не предоставила никаких данных.
Несмотря на подписанное 18 октября очередное «гуманитарное» перемирие, обострение вооружённого конфликта между Азербайджаном и Арменией продолжает набирать обороты. Напоминаем, что в 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие, однако с 27 сентября 2020 года карабахский конфликт усугубился снова.
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