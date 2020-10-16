Стал известен состав военной группировки из Турции в Азербайджане

Сегодня, 18:24

Александр Зуев

0

Image 16+
Стал известен состав военной группировки из Турции в Азербайджане

Группировка турецких войск,  которая сейчас пребывает в Азербайджане, насчитывает около 600 человек, пишет Коммерсантъ. Известно,  что  в Баку находятся 90 военных советников, которые занимаются обеспечением связи подразделений с генштабом, 50 военных инструкторов находятся в Нахичеваньском регионе Азербайджана,  50 инструкторов работают в 4-м армейском корпусе ВС Азербайджана и еще 20 турецких специалистов направили в высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

В состав  группировки входят  специалисты ВВС Турции: на авиабазе Габала дислоцированы 120 человек летно-технического состава, 50 инструкторов находятся на военном аэродроме Евлах и еще 20 операторов беспилотников - на аэродроме Далляр. Кроме  них, в Азербайджане находятся  200 человек батальонной тактической группы, 20 инструкторов -  на военно-морской базе. Турецкая группировка  располагает 18 БМП, одной реактивной системой залпового огня, десятью единицами автотехники. Также у турок есть 30 единиц авиационной техники. Речь идет о 20 беспилотниках, 6 самолетах и 8 вертолетах.

Между тем Армения и НКР заявили об участии Турции в боях в Карабахе еще в начале конфликта. Ранее Ереван сообщил, что турецкий истребитель сбил армянский штурмовик Су-25. Как сообщает Минобороны Армении, Баку передал управление воздушной операцией в Арцахе  туркам.

Сначала Баку и Анкара отрицали тот факт, что они совместно ведут боевые действия, отмечая, что турецкая поддержка является исключительно дипломатической. Но спустя какое-то время  в СМИ начали появляться доказательства присутствия турецких ВВС в Азербайджане. А президент Ильхам Алиев признал участие Турции. В Баку также заявили, что без Анкары конфликт разрешить невозможно.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В НКР заявили о готовности дать коридор для выхода войск Азербайджана

Сегодня, 11:04

Киев тайно поставляет оружие Азербайджану через Турцию

Сегодня, 08:19

Азербайджанский дрон-убийца Harop уничтожил армянский РЗСО «Смерч»

Вчера, 19:18

Индия выдвинула России ультиматум из-за частых поломок истребителей МиГ

Вчера, 18:37

Nokia развернет сеть 4G на поверхности Луны

Вчера, 14:22

Армия обороны Карабаха назвала военные цели в азербайджанской Гяндже

Вчера, 11:27

Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией города Физули и семи сел

Вчера, 10:50

СМИ раскрыли роль Турции в обострении конфликта в Карабахе

Вчера, 00:13

Страны НАТО проводят стратегические учения по отработке маневров на случай ядерной войны

16-10-2020, 17:48

Военные Азербайджана опубликовали видео взятия Гадрута

16-10-2020, 11:24

Появилось видео разгона российским вертолетом Ми-8 американских военных в Сирии

16-10-2020, 11:03

В Ереване заявили об уничтожении 552 единиц военной техники в Карабахе

16-10-2020, 09:59

США разрешили полеты вблизи Крыма

16-10-2020, 09:38

Военкор Александр Коц рассказал о расстреле пленных армян в Карабахе

16-10-2020, 08:18

Турция через Грузию перебросила в Азербайджан истребители F-16

15-10-2020, 22:31

Дома жителей Ирана пострадали после попадания снарядов из Карабаха

15-10-2020, 21:36

Россия снова доказала готовность помочь ЦАР в сохранении мира

15-10-2020, 20:07

США начали переброску оружия и техники на помощь Азербайджану

15-10-2020, 14:07

Китай после африканской чумы нарастил поголовье свиней до 375 миллионов

15-10-2020, 13:59

«Видели такое только в фильмах»: сирийские боевики в ужасе от армянских снайперов

15-10-2020, 13:27

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров