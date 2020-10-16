Стал известен состав военной группировки из Турции в Азербайджане

Группировка турецких войск, которая сейчас пребывает в Азербайджане, насчитывает около 600 человек, пишет Коммерсантъ. Известно, что в Баку находятся 90 военных советников, которые занимаются обеспечением связи подразделений с генштабом, 50 военных инструкторов находятся в Нахичеваньском регионе Азербайджана, 50 инструкторов работают в 4-м армейском корпусе ВС Азербайджана и еще 20 турецких специалистов направили в высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

В состав группировки входят специалисты ВВС Турции: на авиабазе Габала дислоцированы 120 человек летно-технического состава, 50 инструкторов находятся на военном аэродроме Евлах и еще 20 операторов беспилотников - на аэродроме Далляр. Кроме них, в Азербайджане находятся 200 человек батальонной тактической группы, 20 инструкторов - на военно-морской базе. Турецкая группировка располагает 18 БМП, одной реактивной системой залпового огня, десятью единицами автотехники. Также у турок есть 30 единиц авиационной техники. Речь идет о 20 беспилотниках, 6 самолетах и 8 вертолетах.

Между тем Армения и НКР заявили об участии Турции в боях в Карабахе еще в начале конфликта. Ранее Ереван сообщил, что турецкий истребитель сбил армянский штурмовик Су-25. Как сообщает Минобороны Армении, Баку передал управление воздушной операцией в Арцахе туркам.

Сначала Баку и Анкара отрицали тот факт, что они совместно ведут боевые действия, отмечая, что турецкая поддержка является исключительно дипломатической. Но спустя какое-то время в СМИ начали появляться доказательства присутствия турецких ВВС в Азербайджане. А президент Ильхам Алиев признал участие Турции. В Баку также заявили, что без Анкары конфликт разрешить невозможно.