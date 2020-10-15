В НКР заявили о готовности дать коридор для выхода войск Азербайджана

Сегодня, 11:04

Ольга Громова

0

Image 16+
В НКР заявили о готовности дать коридор для выхода войск Азербайджана

Между Арменией и Азербайджаном начало действовать гуманитарное перемирие. В случае, если оно будет соблюдаться, Армения готова будет предоставить коридор для вывода попавших в окружение азербайджанских солдат. С таким заявлением выступил секретарь главы НКР Ваграм Погосян, передает агентство "Sputnik Армения".

«Если Азербайджан останется верным соблюдению прекращения огня по гуманитарным соображениям, Армия обороны Арцаха готова предоставить гуманитарный коридор для находящихся в окружении азербайджанских войск», — говорится в заявлении Погосяна. 

Новое перемирие в зоне конфликта начало действовать с полуночи сегодняшнего дня. Обстановка с ночи до утра выдалась спокойной, но уже рано утром Азербайджан открыл стрельбу на северном и южном направлениях фронта. Применялись артиллерийские орудия. В результате обстрела, как отметили в НКР, есть раненые и погибшие.

В Минобороны Армении заявляют, что ответственность за новое обострение в зоне карабахского конфликта целиком и полностью лежит на правительстве Азербайджана.

Накануне страны достигли нового соглашения по Нагорному Карабаху. Согласно договоренностям, новое гуманитарное перемирие начало действовать с сегодняшнего дня. Оно является бессрочным.

Напомним, конфликт в Карабахе в 2020 году обострился с 27 сентября.


Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россия снова доказала готовность помочь ЦАР в сохранении мира

15-10-2020, 20:07

Армия Азербайджана уничтожила второй позиционный район С-300 ПВО Армении

11-10-2020, 11:21

В Карабахе армяне заблокировали турецкий спецназ

11-10-2020, 10:17

Эксперт: Баку использует перемирие для передислокации войск

10-10-2020, 22:38

Facebook из-за излишней сексуальности заблокировал рекламу лука

10-10-2020, 20:17

Армянский политик: над Арменией занесен турецкий ятаган

10-10-2020, 10:45

Азербайджан показал на видео уничтожение армянских военных

10-10-2020, 07:56

В мировой экономике обнаружили формирующийся «пузырь»

9-10-2020, 22:23

Политологи оценили вероятность российско-турецкой войны за Нагорный Карабах

9-10-2020, 14:48

Два российских журналиста и их гид ранены в Карабахе

9-10-2020, 11:24

РФ спровоцировала широкомасштабное наступление азербайджанских военных на Карабах

9-10-2020, 10:50

ВКС России нанесли удары по турецким боевикам, направленным в Карабах

9-10-2020, 09:32

Власти Армении ужесточили условия военного положения

9-10-2020, 09:26

В США готовят замену бумажному доллару

8-10-2020, 16:00

Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

8-10-2020, 15:16

Су-30 сбил попытавшийся скрыться американский самолет

8-10-2020, 14:14

В Казахстане хотят ввести должность шерифа

8-10-2020, 14:10

Эрдоган рассказал, когда Турция выведет свои войска из Сирии

8-10-2020, 12:52

Назван фактор смерти от коронавируса

8-10-2020, 12:25

В Тихом океане появилось загадочное пятно со специфическим запахом

8-10-2020, 11:56

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров