В НКР заявили о готовности дать коридор для выхода войск Азербайджана

Между Арменией и Азербайджаном начало действовать гуманитарное перемирие. В случае, если оно будет соблюдаться, Армения готова будет предоставить коридор для вывода попавших в окружение азербайджанских солдат. С таким заявлением выступил секретарь главы НКР Ваграм Погосян, передает агентство "Sputnik Армения".

«Если Азербайджан останется верным соблюдению прекращения огня по гуманитарным соображениям, Армия обороны Арцаха готова предоставить гуманитарный коридор для находящихся в окружении азербайджанских войск», — говорится в заявлении Погосяна.

Новое перемирие в зоне конфликта начало действовать с полуночи сегодняшнего дня. Обстановка с ночи до утра выдалась спокойной, но уже рано утром Азербайджан открыл стрельбу на северном и южном направлениях фронта. Применялись артиллерийские орудия. В результате обстрела, как отметили в НКР, есть раненые и погибшие.

В Минобороны Армении заявляют, что ответственность за новое обострение в зоне карабахского конфликта целиком и полностью лежит на правительстве Азербайджана.

Накануне страны достигли нового соглашения по Нагорному Карабаху. Согласно договоренностям, новое гуманитарное перемирие начало действовать с сегодняшнего дня. Оно является бессрочным.

Напомним, конфликт в Карабахе в 2020 году обострился с 27 сентября.



