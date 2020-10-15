Киев тайно поставляет оружие Азербайджану через Турцию

Сегодня, 08:19

Александр Зуев

0

Image 16+
Киев тайно поставляет оружие Азербайджану через Турцию

Украина тайно поставляет оружие Азербайджану, который является одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщается в публикации,  которая появилась в Telegram-канале «Сварщики», поставки ЗРК проводятся под видом гуманитарной помощи. 

В турецкий морской порт Карасу из Украины прибыл груз с далеко немирным содержимым - зенитно-ракетным комплексом С-125-2Д1 с десятью зенитными управляемыми ракетами. Речь идет о безвозмездной помощи Украины азербайджанским вооруженным силам. Выходит,  что Киев уже решил, чью сторону занять в вооруженном конфликте, который вспыхнул между Арменией и Азербайджаном. 

Поставкой  украинской помощи занимается турецкая компания SSTEK. Всего  запланированы пять таких поставок общей стоимостью около 75 млн евро. Как пишут авторы публикации,  госкомпания «Укрспецэкпорт» отправляет  азербайджанским партнерам  ракеты, срок действия которых вышел в 2018 году.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россия снова доказала готовность помочь ЦАР в сохранении мира

15-10-2020, 20:07

Армия Азербайджана уничтожила второй позиционный район С-300 ПВО Армении

11-10-2020, 11:21

В Карабахе армяне заблокировали турецкий спецназ

11-10-2020, 10:17

Эксперт: Баку использует перемирие для передислокации войск

10-10-2020, 22:38

Facebook из-за излишней сексуальности заблокировал рекламу лука

10-10-2020, 20:17

Армянский политик: над Арменией занесен турецкий ятаган

10-10-2020, 10:45

Азербайджан показал на видео уничтожение армянских военных

10-10-2020, 07:56

В мировой экономике обнаружили формирующийся «пузырь»

9-10-2020, 22:23

Политологи оценили вероятность российско-турецкой войны за Нагорный Карабах

9-10-2020, 14:48

Два российских журналиста и их гид ранены в Карабахе

9-10-2020, 11:24

РФ спровоцировала широкомасштабное наступление азербайджанских военных на Карабах

9-10-2020, 10:50

ВКС России нанесли удары по турецким боевикам, направленным в Карабах

9-10-2020, 09:32

Власти Армении ужесточили условия военного положения

9-10-2020, 09:26

В США готовят замену бумажному доллару

8-10-2020, 16:00

Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

8-10-2020, 15:16

Су-30 сбил попытавшийся скрыться американский самолет

8-10-2020, 14:14

В Казахстане хотят ввести должность шерифа

8-10-2020, 14:10

Эрдоган рассказал, когда Турция выведет свои войска из Сирии

8-10-2020, 12:52

Назван фактор смерти от коронавируса

8-10-2020, 12:25

В Тихом океане появилось загадочное пятно со специфическим запахом

8-10-2020, 11:56

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров