Киев тайно поставляет оружие Азербайджану через Турцию

Украина тайно поставляет оружие Азербайджану, который является одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщается в публикации, которая появилась в Telegram-канале «Сварщики», поставки ЗРК проводятся под видом гуманитарной помощи.

В турецкий морской порт Карасу из Украины прибыл груз с далеко немирным содержимым - зенитно-ракетным комплексом С-125-2Д1 с десятью зенитными управляемыми ракетами. Речь идет о безвозмездной помощи Украины азербайджанским вооруженным силам. Выходит, что Киев уже решил, чью сторону занять в вооруженном конфликте, который вспыхнул между Арменией и Азербайджаном.

Поставкой украинской помощи занимается турецкая компания SSTEK. Всего запланированы пять таких поставок общей стоимостью около 75 млн евро. Как пишут авторы публикации, госкомпания «Укрспецэкпорт» отправляет азербайджанским партнерам ракеты, срок действия которых вышел в 2018 году.