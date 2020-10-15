Азербайджанский дрон-убийца Harop уничтожил армянский РЗСО «Смерч»

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Азербайджанский дрон-убийца Harop уничтожил армянский РЗСО «Смерч»

Об уничтожении армянской реактивной системы залпового огня «Смерч» сообщили азербайджанские СМИ. Массированный авиаудар осуществил разведывательный дрон-убийца «Нагор».

По данным источника, азербайджанское Министерство обороны выложило в свободный доступ фото- и видеоматериалы с записью уничтожения армянской техники и складов с горюче-смазочными материалами. В результате воздушного удара начался пожар на территории армянского комплекса зданий, что привело к значительным потерям. На одном из видеороликов фиксируется авиаудар по армянскому РЗСО «Смерч», который был хорошо замаскирован. Известно, что атаку осуществил ударный беспилотник израильского производства «Нагор». Масса дрона составляет 135 килограммов, длина и размах крыльев достигает 3 метров. Скорость убийцы-беспилотника в максимальном пределе — 185 км/ч, дальность — 1 тысяча километров. Азербайджанские СМИ отмечают, что военная техника Армении очень плохо маскируется — например, «Смерч» был спрятан под ветками обособленно растущих кустов, где его с легкостью обнаружил «Нагор».

На данный момент армянская сторона никак не прокомментировала заявление азербайджанского министерства обороны. Также Ереван не дал официального заявления по поводу недавнего уничтожения Баку зенитно-ракетного комплекса С-300.

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