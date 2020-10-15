Nokia развернет сеть 4G на поверхности Луны

Сегодня, 14:22

Ольга Громова

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Nokia развернет сеть 4G на поверхности Луны

В среду NASA заключило много новых контрактов в рамках миссии по исследованию и освоению поверхности Луны. Общая сумма по ним - 370 миллионов долларов. Примерно 14,1 миллиона достанется компании Nokia. Она будет разворачивать на поверхности спутника Земли сотовую связь четвертого поколения.

В 2024 году NASA собирается в рамках лунной программы Artemis отправить астронавтов на Луну. Среди множества проблем, в том числе качественной защиты от радиации, надо еще и обеспечить участников этой экспедиции качественной связью.

Это согласилась сделать компания Nokia - один из пионеров сотовой связи в мире. Она пообещала проложить на Луне сети 4G LTE. На эти цели NASA выделяет $14,1 миллионов.

Предполагается, что вначале специалисты Nokia проработают, как изменить технологии, которые используются на Земле, для их использования на Луне. То есть речь идет об адаптации сетей под спутник Земли и обеспечении там надежной высокоскоростной связи.

В Nokia заявляли о планах проложить сотовую связь на Луне еще в 2018 году, напоминает «Профиль».

Совместный проект с оператором Vodafone и фирмой PTScientists предполагал создание системы, которая бы передавала на Землю качественное видео с лунной поверхности.

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