Армия обороны Карабаха назвала военные цели в азербайджанской Гяндже

Сегодня, 11:27

Анна Лисова

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Армия обороны Карабаха назвала военные цели в азербайджанской Гяндже

Опубликованы цели сил Нагорного Карабаха в азербайджанском городе Гяндже.

Как сообщает радио Sputnik Армения, в этот список попали такие военные объекты как военно-воздушная база ВВС, вертолетная эскадрилья, бригада особого назначения внутренних войск, центр боевого управления, радиотехнический батальон, база горюче-смазочных материалов, находящаяся под центральным управлением Минобороны Азербайджана. В него также включены мотострелковая бригада, а также автостроительный завод министерства оборонной промышленности, авиационный ремонтный завод, завод по ремонту артиллерийских орудий.

Эти военные объекты Азербайджана в Нагорном Карабахе назвали «своими легитимными целями».

В Нагорном Карабахе бои идут по всей линии разграничения с 27 сентября. Стороны конфликта перешли к активным боевым действиям, обвинив друг друга в провокации. По последним данным, озвученным Баку, азербайджанские военные продвинулись вглубь Нагорного Карабаха, заняв ряд крупных населенных пунктов.

При этом Азербайджан сообщил о ракетном обстреле города Гянджа, в результате которого погибли 12 мирных жителей. 

Нагорный Карабах и Армения также заявляют об обстрелах со стороны Азербайджана по своим территориям. Помимо этого Ереван говорит о привлечении в конфликт боевиков из Сирии, которых  вербует Турция. Некоторые из доставленных в Азербайджан наемников, отмечают в Армении, пытаются пробраться на территорию РФ. 

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