СМИ раскрыли роль Турции в обострении конфликта в Карабахе

Сегодня, 00:13

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СМИ раскрыли роль Турции в обострении конфликта в Карабахе

Военно-дипломатические источники «Коммерсанта» рассказали о роли Турции в военном конфликте Армении и Азербайджана. Утверждают, что именно Анкара спровоцировала и спланировала конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По мнению ведомства, турецкая сторона на протяжении последних месяцев умышленно обостряла отношение Азербайджана к Армении, заставляя его развязывать военные действия в регионе. А за это Анкара предложила Баку свою всестороннюю поддержку.

Ранее стало известно, что в июле-августе нынешнего года на территории Азербайджана проходили турецко-азербайджанские учения. И после них в регионе осталась большая военная группировка Турции. Именно она была основным двигателем в планировании наступления на Карабах.

Более того, существует информация, что Турция вербует наемников из исламистских группировок для участия в конфликте в Карабахе. Добровольцам, желающим отправиться на войну со стороны Азербайджана предлагали ежемесячные выплаты в размере 1,5 тысячи долларов плюс вознаграждение до 2 тысяч долларов тоже каждый месяц.

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