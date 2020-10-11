Страны НАТО проводят стратегические учения по отработке маневров на случай ядерной войны

Сегодня, 17:48

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Страны НАТО проводят стратегические учения по отработке маневров на случай ядерной войны

Отработку стратегических действий на случай ядерной войны начали некоторые страны НАТО. Известно, что специальные учения развернулись на авиабазе Нервенихе в Германии, информирует «Mil.Press».

Военные аналитики предполагают, что усиленная подготовка Германии к ядерной войне может являться следствием геополитического напряжения, однако до реальной угрозы третьей мировой войны вряд ли дойдет. Учения, которые проводятся на авиабазе Нервених (Северный Рейн-Вестфалия), направлены на тренировку защиты авиабазы от нападения с помощью систем ПВО Patriot. Предполагается, что в такой программе, которая получила название «Устойчивая гвардия», задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители. Эксперты отмечают, что стратегия проведения тренировок хранится в строгом секрете, но не исключается возможность, что на базе проводится отработка транспортировки американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолет и его установка.

Одновременно началось обучение и в Бюхеле (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Программа «Стойкий страж» на этой базе предусматривает отработку сценария оборонительных действий, предполагающие нападение потенциального противника. По неофициальным данным, возле базы до сих пор хранятся до 20 американских ядерных боеголовок типа B61, которые остаются в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. По мнению аналитиков, с помощью развертывания таких программ Германия демонстрирует свой ядерный потенциал, несмотря на то, что не входит в «ядерный клуб».

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