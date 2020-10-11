Появилось видео разгона российским вертолетом Ми-8 американских военных в Сирии. Ролик опубликован на Ютуб-канале «North Press».

Речь идет о событиях, имевшем место 11 октября 2020 года, в провинции Эль-Хасеке. Тогда, как мы уже сообщали, жители деревни Эйн-Дивар вышли навстречу российскому патрулю, начали забрасывать в технику камни и заблокировали проезд по дороге.

Сирийцы, а как теперь выяснилось, среди них были и американцы, переодетые в гражданских местных, требовали от россиян убраться из Сирии. Военные вступили в переговоры с жителями деревни, но они оказались бесполезными и к конструктиву не привели.

После того, как уговоры разблокировать проезд не подействовали, на подмогу российскому патрулю прибыл военный вертолет Ми-8. Винтокрылая машина пролетела на сверхмалой высоте. Этого оказалось достаточно для того, чтобы и сирийцы, которые окружили россиян, и переодетые американцы обратились в бегство.

Таким образом, Ми-8 удалось очень быстро расчистить путь для дальнейшего движения колонны.

Напомним, события развивались в районе, который контролируется США. Издание «Репортер» пишет, что американцы там не только сами прибегают к различного рода провокациям в отношении россиян, но и приплачивают местным за подобное, в том числе за блокирование проезда патрулям.