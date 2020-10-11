США разрешили полеты вблизи Крыма

Представители Федерального реестра США заявили о снятии запрета на полеты американской авиации недалеко от Крымского полуострова. Запрет действовал с 2014 года, и касался полного ограничения полетов в зоне воздушной ответственности Симферополя, информирует «ТАСС».
Данное разрешение было опубликовано 15 октября на сайте Федерального реестра документов американского правительства.
Эксперты предполагают, что снятие запрета обусловлено снижением уровня опасности для гражданской авиации США в воздушном пространстве Крыма.
В уведомлении Федерального реестра уведомляется, что США не будет ждать от России отказа от территорий Крыма, и предполагается, что РФ будет продолжать поддерживать конкурентного поставщика аэронавигационных услуг. В то же время Украина, по данным аналитиков, будет продолжать прилагать все усилия по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов американских лайнеров.
Тем не менее, Федеральный реестр США по-прежнему считает опасной зону над украинским Днепром (бывший Днепропетровск), вблизи которого продолжается вооруженный конфликт на востоке страны. Предполагается, что полеты над городом не будут возобновляться вплоть до 27 октября 2021 года.
Комментировать