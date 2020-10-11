США разрешили полеты вблизи Крыма

Сегодня, 09:38

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США разрешили полеты вблизи Крыма

Представители Федерального реестра США заявили о снятии запрета на полеты американской авиации недалеко от Крымского полуострова. Запрет действовал с 2014 года, и касался полного ограничения полетов в зоне воздушной ответственности Симферополя, информирует «ТАСС».

Данное разрешение было опубликовано 15 октября на сайте Федерального реестра документов американского правительства.

«Данная поправка не продлевает запрет на выполнение определенных полетных операций в определенных зонах района полетной информации Симферополя», - отмечается в сообщении.

Эксперты предполагают, что снятие запрета обусловлено снижением уровня опасности для гражданской авиации США в воздушном пространстве Крыма.

В уведомлении Федерального реестра уведомляется, что США не будет ждать от России отказа от территорий Крыма, и предполагается, что РФ будет продолжать поддерживать конкурентного поставщика аэронавигационных услуг. В то же время Украина, по данным аналитиков, будет продолжать прилагать все усилия по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов американских лайнеров.

«Украина также продемонстрировала твердую приверженность осуществлению необходимых шагов для защиты гражданской авиации от угрозы неверной идентификации, связанной с продолжающимся значительным российским военным присутствием и возможностями вооружений на Крымском полуострове и в его окрестностях», - информируют американские СМИ.

Тем не менее, Федеральный реестр США по-прежнему считает опасной зону над украинским Днепром (бывший Днепропетровск), вблизи которого продолжается вооруженный конфликт на востоке страны. Предполагается, что полеты над городом не будут возобновляться вплоть до 27 октября 2021 года.

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