Военкор Александр Коц рассказал о расстреле пленных армян в Карабахе

Военкор Александр Коц рассказал о расстреле в Карабахе пленных армян.
В своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц прокомментировал видеозапись с расстрелом двух армянских солдат-пленников:
Относительно убивших их азербайджанских солдат, кстати, говоривших на русском языке, журналист отметил:
Кстати, саму запись Коц размещать у себя не стал, заявив, что такую нечеловеческую жестокость лучше не видеть и не тиражировать. Журналист уверен, что совершенное преступление обязательно должно быть расследовано.
Представитель Министерства обороны Азербайджана относительно видеозаписи официально заявил, что это - фейк.
Правда, какие конкретно нюансы заставили их сделать это заявление - не объяснил.
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