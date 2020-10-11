Военкор Александр Коц рассказал о расстреле пленных армян в Карабахе

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Военкор Александр Коц рассказал о расстреле пленных армян в Карабахе

Военкор Александр Коц рассказал о расстреле в Карабахе пленных армян.

В своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц прокомментировал видеозапись с расстрелом двух армянских солдат-пленников:

«...ну, как солдат — один совсем молодой, другой — совсем старик с седой короткой бородой. Его беспардонно хватают за бушлат и швыряют на землю. Уважение к сединам? Не, не слыхали... Их сажают на парапет, обматывая армянскими флагами и долго расстреливают из автоматов, явно наслаждаясь процессом».

Относительно убивших их азербайджанских солдат, кстати, говоривших на русском языке, журналист отметил:

«Это не животные. Животные не убивают ради удовольствия. Это нелюди».

Кстати, саму запись Коц размещать у себя не стал, заявив, что такую нечеловеческую жестокость лучше не видеть и не тиражировать. Журналист уверен, что совершенное преступление обязательно должно быть расследовано.

Представитель Министерства обороны Азербайджана относительно видеозаписи официально заявил, что это - фейк.

«Заявляем, что эти кадры, инсценированные самими же армянами для привлечения внимания международного сообщества, носят провокационный характер. Эти видео не имеют ничего общего с боевыми действиями азербайджанских военнослужащих».

Правда, какие конкретно нюансы заставили их сделать это заявление - не объяснил.

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