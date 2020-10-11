Турция через Грузию перебросила в Азербайджан истребители F-16

Вчера, 22:31

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Турция через Грузию перебросила в Азербайджан истребители F-16

Заместитель командующего войсками ПВО Армении, полковник Гарик Мовсесян сообщил, что Турция переправила в подмогу Азербайджану еще 4 истребителя F-16. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Предполагается, что переброшенные истребители будут применены на территории Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Известно, что военные самолеты находятся на одном из аэродромов Баку. Перебросить технику Турции удалось через воздушное пространство Грузии. Та, в свою очередь, ранее сообщала, что свое воздушное пространство для переправки военной техники Азербайджану не открывала.

Полковник Гарик Мовсесян заявил, что турецкие истребители F-16 принимают активное участие на территориях боевых действий. Военный напомнил, что большинство военной техники Турции оказалось в Азербайджане в ходе широкомасштабных учений, которые проходили еще до боевых действий. Примечательно, что учения проводились вдоль армянских границ.

Мавсесян утверждает, что турецкая авиация принимала активное участие в военном конфликте еще с самого начала агрессии.

На сегодня нет точной информации о том, каким количеством турецких истребителей F-16 владеет Азербайджан. Но некоторые источники утверждают, что их насчитывается около шести. А это число в 2 раза превышает количество подобных боевых самолетов на вооружении ВВС Армении.

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