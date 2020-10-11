Дома жителей Ирана пострадали после попадания снарядов из Карабаха

Снаряды из Нагорного Карабаха продолжают лететь на территорию Ирана, хотя в стране уже неоднократно предупреждали о том, что если обстрелы будут продолжаться и впредь, последуют меры жесткого реагирования.

Сегодня, 15 октября, стало известно о том, что не менее восьми прилетевших с НКР снарядов попали в дома мирных жителей в приграничном районе Ирана. По данным телерадиокорпорации IRIB, есть пострадавшие. Пока имеются сведения о ранении одного человека.

Многим жителям Ирана пришлось покинуть свои жилища в приграничных районах Ирана.

Всего с 27 сентября, дня, когда конфликт в Нагорном Карабахе вновь вошел в активную фазу, с Нагорного Карабаха в страну попали свыше 50 боевых снарядов.

Ранее Алиев и Пашинян рассказали о том, что для их стран означает «красная черта» в карабахском конфликте. Так, президент Азербайджана заявил, что это признание независимости Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев заверил, что не может быть условий, при которых бы территориальная целостность страны была нарушена.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян «красной линией» называет право на самоопределение Нагорного Карабаха.