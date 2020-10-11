Дома жителей Ирана пострадали после попадания снарядов из Карабаха

Сегодня, 21:36

Ольга Громова

0

Image 16+
Дома жителей Ирана пострадали после попадания снарядов из Карабаха

Снаряды из Нагорного Карабаха продолжают лететь на территорию Ирана, хотя в стране уже неоднократно предупреждали о том, что если обстрелы будут продолжаться и впредь, последуют меры жесткого реагирования.

Сегодня, 15 октября, стало известно о том, что не менее восьми прилетевших с НКР снарядов попали в дома мирных жителей в приграничном районе Ирана. По данным телерадиокорпорации IRIB, есть пострадавшие. Пока имеются сведения о ранении одного человека.

Многим жителям Ирана пришлось покинуть свои жилища в приграничных районах Ирана.

Всего с 27 сентября, дня, когда конфликт в Нагорном Карабахе вновь вошел в активную фазу, с Нагорного Карабаха в страну попали свыше 50 боевых снарядов.

Ранее Алиев и Пашинян рассказали о том, что для их стран означает «красная черта» в карабахском конфликте. Так, президент Азербайджана заявил, что это признание независимости Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев заверил, что не может быть условий, при которых бы территориальная целостность страны была нарушена.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян «красной линией» называет право на самоопределение Нагорного Карабаха.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Россия снова доказала готовность помочь ЦАР в сохранении мира

Сегодня, 20:07

Армия Азербайджана уничтожила второй позиционный район С-300 ПВО Армении

11-10-2020, 11:21

В Карабахе армяне заблокировали турецкий спецназ

11-10-2020, 10:17

Эксперт: Баку использует перемирие для передислокации войск

10-10-2020, 22:38

Facebook из-за излишней сексуальности заблокировал рекламу лука

10-10-2020, 20:17

Армянский политик: над Арменией занесен турецкий ятаган

10-10-2020, 10:45

Азербайджан показал на видео уничтожение армянских военных

10-10-2020, 07:56

В мировой экономике обнаружили формирующийся «пузырь»

9-10-2020, 22:23

Политологи оценили вероятность российско-турецкой войны за Нагорный Карабах

9-10-2020, 14:48

Два российских журналиста и их гид ранены в Карабахе

9-10-2020, 11:24

РФ спровоцировала широкомасштабное наступление азербайджанских военных на Карабах

9-10-2020, 10:50

ВКС России нанесли удары по турецким боевикам, направленным в Карабах

9-10-2020, 09:32

Власти Армении ужесточили условия военного положения

9-10-2020, 09:26

В США готовят замену бумажному доллару

8-10-2020, 16:00

Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

8-10-2020, 15:16

Су-30 сбил попытавшийся скрыться американский самолет

8-10-2020, 14:14

В Казахстане хотят ввести должность шерифа

8-10-2020, 14:10

Эрдоган рассказал, когда Турция выведет свои войска из Сирии

8-10-2020, 12:52

Назван фактор смерти от коронавируса

8-10-2020, 12:25

В Тихом океане появилось загадочное пятно со специфическим запахом

8-10-2020, 11:56

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров