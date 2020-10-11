Россия снова доказала готовность помочь ЦАР в сохранении мира

Утром 15 октября в Банги состоялся парад военной техники, которую Российская Федерация подарила ЦАР. На торжественном мероприятии было представлено два десятка бронемашин, которые получат вооруженные силы страны. Россия в очередной раз доказала готовность помочь Центральноафриканской Республике сохранить мир внутри государства.

Двадцать разведывательно-дозорных бронемашин – третья безвозмездная поставка военной техники для ЦАР, организованная в рамках двустороннего сотрудничества. Подробнее о соглашении двух стран ранее сообщало Федеральное агентство новостей.

Преимуществами БРДМ-2 являются хорошая проходимость и достаточная защита для местных реалий. Бронемашины способны передвигаться по воде и удерживать давление в шинах, оснащены дополнительными выдвижными колесами. Внутри машины с легкостью помещается 4 человека.

Помимо дарения бронеавтомобилей прошла и торжественно-гуманитарная часть, на которой местным жителям раздавали продовольственную помощь, дарили сувениры из России, а детям давали мороженое и конфеты «Мишка на севере».

Первая поставка вооружения в ЦАР состоялась два года назад. Россия отправила несколько сотен гранатометов, почти полторы сотни снайперских винтовок, пять тысяч штурмовых винтовок. Также в партию вошли 840 автоматов Калашникова и около тысячи пистолетов. В следующую поставку спустя год вошли винтовки Мосина, пулеметы и автоматы Калашникова.

Несмотря на оружейное эмбарго, наложенное на ЦАР, Российская Федерация смогла получить в 2017 году разрешение от комитета по санкциям Совбеза ООН. Таким образом, РФ поставляет вооружение в ЦАР официально.