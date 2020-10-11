США начали переброску оружия и техники на помощь Азербайджану

Сегодня, 14:07

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США начали переброску оружия и техники на помощь Азербайджану

США начали переброску оружия и армейской техники для помощи Азербайджану. Туда же направляются и военные инструкторы. Однако официальной информации насчет груза пока нет.

Решив оказать Азербайджану поддержку в его конфликте с Арменией, США направили в страну полный военно-транспортный самолёт Ан-124-100 с вооружением и военными специалистами.

Свой ценный груз самолет доставил с американской авиабазы «Баграм», что в Афганистане. Из-за введенного в Азербайджане военного положения, узнать о настоящей цели такой неожиданной помощи пока невозможно. Но, по мнению ряда военных аналитиков, на борту транспортного самолета могли быть военные инструкторы, техника и оружие.

Ни одна из сторон - ни США, ни Азербайджан - пока официально не прокомментировали событие. Но, как отмечается, последние несколько дней американцы в большом количестве покидают авиабазу в Афганистане. Видимо, делается это в связи с переброской людей и техники в Баку. А это может означать только явное вмешательство Соединенных Штатов в конфликт Армения-Азербайджан и новый район военного противостояния с Россией.

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