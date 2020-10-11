«Видели такое только в фильмах»: сирийские боевики в ужасе от армянских снайперов

В Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана воюют боевики из Сирии, о чем сообщила независимый журналист Линдси Снелл.

Она опубликовала доказательства этого в своем Twitter, сообщает радио Sputnik Армения .

Журналист опубликовала слова наемника из Сирийской национальной армии, который недавно вернулся из Азербайджана.

По его словам, во время одного из боев в Нагорном Карабахе группа из 45 человек попала под огонь на небольшой высоте. Снайпер смог убить 8 бойцов дивизии «Султан Мурад» и двух бойцов «Хамзы».

«Таких снайперов мы видели только в фильмах», - отметил он.

Армения и ранее заявляла о том, что Азербайджан, пользуясь помощью Турции, привлекает на свою сторону наемников из Сирии. Об этом говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. Но в Баку это отрицают.