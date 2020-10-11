Отели Турции могут восстановить систему «все включено» уже на следующий год

В Турции высказались о судьбе системы «все включено» после пандемии.

Возобновление такой популярной у туристов системы all-inclusive в Турции в связи с коронавирусной пандемией откладывается на будущий год. Об этом рассказали на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Так, всю предстоящую зиму гостиницы продолжат работу по программе «Безопасный туризм», а к началу массовых чартерных программ планируется возобновить систему аll-inclusive.

Как видим, на объектах размещения, включая и рестораны, персонал будет придерживаться коронавирусных ограничительных мер для предотвращения его распространения. Порции еды будут выдаваться непосредственно работниками общепита, при этом понравившееся угощение можно заказать неограниченное количество раз. Чтобы не нарушать социальную дистанцию, в залах нанесена разметка, а некоторые рестораны и отели пошли на замену посуды на одноразовую.

Между тем, эксперты говорят о том, что сохранение текущих условий программы «Безопасный туризм» невыгодно для самих отелей. По сравнению с прошлым годом, «на питание гостей по новой системе "все включено" с ограничениями, установленными сертификатом "Безопасного туризма", в долларовом эквиваленте» потрачено больше как минимум на 15%. Об этом рассказал топ-менеджер одной из сети отелей Турции.

СМИ писали, как на днях российская туристка после отпуска в Турции сравнила ужин в ресторане по системе «Безопасного туризма» с попрошайничеством.