Сирийцы российскую военную колонну атаковали камнями

В сирийской деревне Эйн-Диван местные жители заблокировали движение российской военной колонны. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Стоит отметить, что данный населенный пункт находится в зоне влияния США.

Российская военная колонна двигалась в направлении населенного пункта Дерик (Эль-Маликия) в провинции Эль-Хасака.

Колонну остановили жители поселения, среди которых также были женщины и дети. Машина военной полиции попыталась съехать с трассы, чтобы обойти затор по полю. Но люди пытаются остановить ее, забегая вперед, а один из участников акции запрыгнул на капот. В военную технику начали бросать камни.

Военнослужащие вышли к сирийцам. А спустя какое-то время прилетел вертолет, в сопровождении которого колонна продолжила движение.