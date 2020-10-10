Недовольные сирийцы атаковали группу российских военных

Во время патрулирования на северо-востоке Сирии российские военные испытали на себе гнев местных жителей. Сирийцы буквально атаковали их, применяя подручные средства. В основном, забрасывали россиян и военную технику камнями. Кроме того, местные жители заблокировали проезд колонне по дороге и таким образом сорвали выполнение поставленных перед россиянами задач.

Инцидент произошел на северо-востоке провинции Хасеке, в районе н.п. Айн-Девар. Это зона, которая контролируется американцами, поэтому неудивительно, что сирийцы оказали такой «теплый» прием россиянам.

«Можно искать «американский след» до бесконечности и вести разговоры о «переодетых в местных жителей американских военнослужащих», но сам факт того, что это зона влияния США и проживающие там сирийцы поддерживают любые усилия по блокированию российских инициатив, подтверждают сами американцы», - пишет Телеграм»-канал «WarJournal», который опубликовал фото с места инцидента.

К слову, несколько дней назад военный вертолет США в этой же провинции Хасеке попробовал помешать патрулированию местности, но вскоре по неизвестной причине начал отстреливать тепловые ловушки и улетел. Специалисты считают, что американцы получили предупреждение от россиян, которое проигнорировать просто не могли.