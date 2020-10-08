Армия Азербайджана уничтожила второй позиционный район С-300 ПВО Армении

Армия Азербайджана продолжает уничтожать средства противовоздушной обороны Армении, демонстрируя тем самым бесполезность купленных у России комплексов С-300 против беспилотников и управляемых авиабомб.

Известно, что в сети появилась видеозапись с кадрами уничтожения второго позиционного района С-300 ПВО Армении. Эти кадры показали, что С-300 легко уничтожить с помощью дронов или умных бомб.

Военные обозреватели отмечают, что если информация об уничтожении второго комплекса С-300 подтвердиться, то, удар был нанесен беспилотником турецкого производства, пишет avia.pro . Эксперты не исключают, что было применено и мощное радиоэлектронное воздействие.

Потери в рядах ПВО Армении говорят о том, что работа комплексов была нарушена за счет радиоэлектронного подавления со стороны Азербайджана и Турции. Уничтожению способствовала и недостаточная подготовка командного состава ПВО Армении, оставившего ЗРК без прикрытия.