Армия Азербайджана уничтожила второй позиционный район С-300 ПВО Армении

Сегодня, 11:21

Александр Зуев

0

Image 16+
Армия Азербайджана уничтожила второй позиционный район С-300 ПВО Армении

Армия Азербайджана продолжает уничтожать средства противовоздушной обороны Армении, демонстрируя тем самым бесполезность купленных  у России комплексов С-300 против беспилотников и управляемых авиабомб. 

Известно, что в сети появилась видеозапись с кадрами уничтожения второго позиционного района С-300 ПВО Армении. Эти кадры показали, что С-300 легко уничтожить с помощью дронов или умных бомб. 

Военные обозреватели отмечают, что если информация об уничтожении второго комплекса С-300 подтвердиться, то, удар был нанесен  беспилотником турецкого производства, пишет avia.pro. Эксперты не исключают, что было применено и мощное радиоэлектронное воздействие.

Потери в рядах ПВО Армении говорят о том, что работа комплексов была нарушена за счет радиоэлектронного подавления со стороны Азербайджана и Турции. Уничтожению способствовала и недостаточная подготовка командного состава ПВО Армении, оставившего ЗРК без прикрытия.


Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В США готовят замену бумажному доллару

8-10-2020, 16:00

Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

8-10-2020, 15:16

Су-30 сбил попытавшийся скрыться американский самолет

8-10-2020, 14:14

В Казахстане хотят ввести должность шерифа

8-10-2020, 14:10

Эрдоган рассказал, когда Турция выведет свои войска из Сирии

8-10-2020, 12:52

Назван фактор смерти от коронавируса

8-10-2020, 12:25

В Тихом океане появилось загадочное пятно со специфическим запахом

8-10-2020, 11:56

Журналист NYT заявил об обнаружении в Азербайджане истребителей F-16

8-10-2020, 11:20

Американское издание объяснило «ненужность» танков в Нагорном Карабахе

8-10-2020, 11:09

Соцсети заявили о приезде бойцов ЧВК «Вагнер» в Карабах

8-10-2020, 08:35

Азербайджан огласил список уничтоженной техники армии Армении

7-10-2020, 20:22

Британия попыталась запугать РФ флотом, но стала посмешищем в Сети

7-10-2020, 12:56

Турецкая Sabah: Армению на войну в Карабахе спровоцировал другой игрок

7-10-2020, 10:53

США боятся пересекать черту в отношениях с Россией

7-10-2020, 09:48

В Карабахе замечены российские военные, которых могли доставить спецбортом Ил-76

7-10-2020, 09:05

Украинский АН-22А совершил перелет из Азербайджана в Киев

7-10-2020, 07:44

В США для разведки ПВО РФ замаскировали военный RC-135W под Boeing 707

6-10-2020, 21:11

SyriaHR: турецкие войска заблокировали российских военных в Сирии

6-10-2020, 17:06

Удары турецких беспилотников по Карабаху транслируют на улицах Баку

6-10-2020, 17:03

Добровольцами в Карабах записались 500 армянок

6-10-2020, 14:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров