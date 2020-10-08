В Карабахе армяне заблокировали турецкий спецназ

Сегодня, 10:17

Александр Зуев

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В Карабахе армяне заблокировали турецкий спецназ

Российские военные репортеры Семен Пегов и Александр Коц сообщили о том,  что  группа турецких диверсантов заблокирована в Гадруте, который, якобы, взят под контроль Азербайджаном, пишет Вечерний курьер. В частности, Пегов заявил, что Гадрут (Нагорно-Карабахская Республика) находится под контролем войск Арцаха, а турки блокированы в городе. «Срочно! В Гадруте заблокирована группа турецкого спецназа, которая должна была подтвердить слова азербайджанского президента Ильхама Алиева», - отмечает Пегов.  Он также рассказал, что в Гадруте шли ожесточенные бои. С ополченцами сражались несколько сотен иностранных боевиков. После того,  как Гадрут заняли подконтрольные Баку силы, Азербайджан перестал обстреливать эту территорию. 


В ходе  боев армянские военные  заблокировали диверсионную группу, ворвавшуюся в Гадрут.

Как сообщают очевидцы, ночью в город действительно зашли 200 диверсантов.

Напомним, что военный конфликт между Арменией и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. С того дня военные действия  не прекращаются. 




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