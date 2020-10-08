Facebook из-за излишней сексуальности заблокировал рекламу лука

Сегодня, 20:17

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Facebook из-за излишней сексуальности заблокировал рекламу лука

В октябре на портале Facebook подвергли блокировке материал, в котором фермеры рекламировали выращенный ими лук сорта валла-валла. Рекламу выложили в Сеть сотрудники фермерской компании Сент-Джонса (Канада). Алгоритмы, заложенные в социальную сеть Фейсбук, сочли представленные снимки чересчур сексуальными.

Менеджер, нанятый фирмой Gaze Seed, у которого имеются все права на фотографии луковиц, посчитал ситуацию, возникшую вокруг рекламы лука, странной и смешной. Мужчина уверен: чтобы увидеть на снимках хоть намек на сексуальность, нужно быть очень большим фантазером и иметь слишком яркое воображение.

Этот забавный случай создал ситуацию, которая привлекла повышенное внимание покупателей к продукции, выращенной фермерским хозяйством. За одну неделю фермеры реализовали больше лука, чем раньше продавали за 5 лет. 

Представители Facebook предоставили информацию, что алгоритмы, заложенные в программу их компании и нацеленные на мониторинг контента, совершают все операции автономно. Они иногда не способны отличить луковицу от интимных частей человеческого тела.

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