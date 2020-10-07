РФ спровоцировала широкомасштабное наступление азербайджанских военных на Карабах

Широкомасштабное наступление азербайджанских военных на Карабах спровоцировала Россия. НКР может пасть уже в течение двух-трех ближайших недель, поскольку Москва отказалась от помощи Еревану по линии ОДКБ, пишет Авиапро.

Авторы обращают внимание на то, что сразу после того, как РФ озвучила свою официальную позицию по конфликту в Карабахе, Азербайджан уже через несколько часов развернул наступательную операцию. Причем, наступление велось сразу с нескольких важных направлений.

Баку не опасается вмешательства России. Только вчера по Степанакерту, столице непризнанной республики, были нанесены не менее 24 ударов с применением реактивной системы залпового огня «Смерч», разгромлены полевые пункты управления. Под контроль азербайджанских военных перешла территория площадью в несколько десятков квадратных километров.

Аналитики считают, что именно пассивность Москвы, ее нежелание вмешиваться в данный конфликт помогают продвижению Азербайджана, подчеркивает издание.

Однако с другой стороны, если на арену открыто выйдет Турция и присоединится к боевым действиям, у РФ будет достаточно оснований для того, чтобы свое решение о невмешательстве в ситуацию в Нагорном Карабахе пересмотреть.