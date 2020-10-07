ВКС России нанесли удары по турецким боевикам, направленным в Карабах

Сегодня, 09:32

Анна Лисова

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ВКС России нанесли удары по турецким боевикам, направленным в Карабах

ВКС России уничтожили лагерь турецких террористов в Сирии, которых планировали перебросить в Нагорный Карабах.

Ранее стало известно о том, что в Сирии идет подготовка боевиков к отправке в Азербайджан, передает Аvia.pro.

Как сообщали несколько источников, из сирийской провинции Идлиб планировалось перебросить в Азербайджан несколько сотен турецких боевиков. Российские военные, получив координаты места их сбора и подготовки, ударили с воздуха по этим районам.

«Телеграм»-канал российского информационного издания «Русская весна» сообщает, что российские военные продолжают работать над установлением размещения других лагерей джихадистов, которые могут быть переброшены в Карабах.

Точной информации о числе ликвидированных боевиков нет. Предположительно, речь может идти об уничтожении нескольких сотен боевиков.

Этот удар по позициям боевиков является существенной поддержкой Армении и Нагорному Карабаху, отмечают эксперты. К тому же, это ускоряет зачистку Сирии от боевиков.

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