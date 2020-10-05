Эрдоган рассказал, когда Турция выведет свои войска из Сирии

Сегодня, 12:52

Анна Лисова

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Эрдоган рассказал, когда Турция выведет свои войска из Сирии
Президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган

Турция выведет свои войска из Сирии только после того, как в этой стране установится долгосрочный мир. Об этом заявил президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган в интервью катарскому изданию The Peninsula, передает ТАСС.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара надеется на скорейшее установление мира в Сирии, и у него нет намерений оставаться в Сирии длительное время.

«Что касается Сирии, то Турция не намерена оставаться в этой стране на постоянной основе. Как только будет достигнуто долгосрочное решение конфликта, мы покинем эти земли», - заявил Эрдоган.

Стоит отметить, что парламент Турции накануне продлил еще на год полномочия армии на проведение операции в Сирии и Ираке. До этого Турция провела в Сирии три операции – «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».

Турецким военным удалось занять часть сирийских территорий. В частности, турецкие военные контролируют территорию к востоку от реки Евфрат, и город Африн. Также была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус.

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