Назван фактор смерти от коронавируса

Американские ученые определили неочевидную связь экологической обстановки планеты с уровнем заболеваемости на вирус COVID-19. Эксперты определили, что загрязненный диоксидом азота городской воздух значительно усугубляет вероятность возникновения побочных эффектов от инфицирования коронавирусом, информирует «MedikForum.ru».
Данные проведенного исследования американские ученые опубликовали в международном журнале The Innovation, вызвав активный отклик со стороны СМИ.
В ходе научной работы эксперты проанализировали основные факторы загрязнений воздуха в городах. К ним относятся мелкие частицы (PM2,5), диоксид азота (NO2) и озон (O3). Ученые оперировали с данными 3 тысяч округов США в период с января по июль. Согласно результатам исследования, именно загрязнитель NO2 имел наиболее сильную независимую корреляцию с повышением предрасположенности человека к смерти от COVID-19. Постепенное увеличение содержания диоксида азота в воздухе на 4,6 части на миллиард приводит к повышению уровня смертности и летальности на 16,2 и 11,3 процента соответственно.
Эксперты подчеркнули, что если бы удалось уменьшить концентрацию диоксида азота в воздухе хотя бы вдвое, это бы помогло предотвратить в итоге около 15 000 потенциальных смертей от коронавируса. Выявленный новый фактор риска, способный продлить мировую пандемию коронавируса, взяли на вооружение общественные активисты, планируя запустить акции по снижению уровня загрязнения атмосферы.
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