Назван фактор смерти от коронавируса

Сегодня, 12:25

0

Image 16+
Назван фактор смерти от коронавируса

Американские ученые определили неочевидную связь экологической обстановки планеты с уровнем заболеваемости на вирус COVID-19. Эксперты определили, что загрязненный диоксидом азота городской воздух значительно усугубляет вероятность возникновения побочных эффектов от инфицирования коронавирусом, информирует «MedikForum.ru».

Данные проведенного исследования американские ученые опубликовали в международном журнале The Innovation, вызвав активный отклик со стороны СМИ.

«Мы определили, что долгосрочное и краткосрочное воздействие загрязненного воздуха прочно связано с прямым и косвенным системным воздействием на человеческий организм. Это происходит за счет усиления окислительного стресса, острого воспаления и риска респираторных инфекций», - отмечает соавтор исследования, Дунхай Лян из Университета Эмори.

В ходе научной работы эксперты проанализировали основные факторы загрязнений воздуха в городах. К ним относятся мелкие частицы (PM2,5), диоксид азота (NO2) и озон (O3). Ученые оперировали с данными 3 тысяч округов США в период с января по июль. Согласно результатам исследования, именно загрязнитель NO2 имел наиболее сильную независимую корреляцию с повышением предрасположенности человека к смерти от COVID-19. Постепенное увеличение содержания диоксида азота в воздухе на 4,6 части на миллиард приводит к повышению уровня смертности и летальности на 16,2 и 11,3 процента соответственно.

Эксперты подчеркнули, что если бы удалось уменьшить концентрацию диоксида азота в воздухе хотя бы вдвое, это бы помогло предотвратить в итоге около 15 000 потенциальных смертей от коронавируса. Выявленный новый фактор риска, способный продлить мировую пандемию коронавируса, взяли на вооружение общественные активисты, планируя запустить акции по снижению уровня загрязнения атмосферы.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Сын Премьера Армении Пашиняна записался в армию добровольцем

5-10-2020, 20:26

Самым высокооплачиваемым актером Marvel может стать Райан Рейнольдс

5-10-2020, 19:26

Россия в Белоруссию перебросила 8 бомбардировщиков, несущих 23 мегатонны ядерного оружия

5-10-2020, 13:04

Армия США получит систему обнаружения российского «Новичка»

5-10-2020, 11:30

Опрос показал положительное отношение к Владимиру Путину в Германии

5-10-2020, 09:37

Опубликованы кадры ударов по авиабазе Азербайджана с турецкими F-16

4-10-2020, 19:57

В Нагорном Карабахе погиб многократный чемпион Армении Татул Арутюнян

4-10-2020, 19:16

Минобороны Армении обнародовало кадры отступления азербайджанского подразделения

4-10-2020, 17:17

Британцы восхитились российским спецназом на учениях в Мордовии

4-10-2020, 09:46

Азербайджан первым в мире применил баллистическую ракету LORA

3-10-2020, 15:23

На авиабазе ВВС Азербайджана найдены десятки загадочных самолетов

3-10-2020, 15:03

Трамп начал принимать препарат «Ремдесивир» для лечения от коронавируса

3-10-2020, 12:22

В Нагорном Карабахе сообщили о 3 тыс. убитых со стороны Азербайджана

3-10-2020, 11:35

Эстония грозит закрыть России выход в море через Финский залив

3-10-2020, 10:54

СМИ: Состояние Трампа ухудшилось

3-10-2020, 10:28

Российский ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил американский беспилотник над сирийскими позициями

3-10-2020, 09:39

Из Турции массово бегут туристы

2-10-2020, 23:18

Карабах: Армения впервые в истории применила российские комплексы С-300 в бою

2-10-2020, 20:19

Армения отчиталась об уничтожении 5 самолетов ВВС Азербайджана

2-10-2020, 19:24

Avia.pro: Азербайджан выпустил ракеты по самолетам ВКС России

2-10-2020, 18:32

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров