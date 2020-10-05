В Тихом океане появилось загадочное пятно со специфическим запахом

Загадочное пятно обнаружили представители российского отделения Greenpeace, которые прибыли на Камчатку. Их задача, разобраться почему массово гибнут морские обитатели, живущие на дне моря. В результате было обнаружено в одной из бухт Тихого океана непонятное пятно, с характерным запахом и имеющим неестественный цвет.

губернатор Камчатки объявил о выявленном пятне и назвал место его размещения - бухта Саранная.

«Если это пятно, то, получается, что оно не движется. Потому что в прошлые дни оно было на том же месте»,- высказался глава региона.

В этой местности будет задействовано экспедиционное судно. Также представители Greenpeace сказали, что обнаружили пятно во время обследования бухты Вилючинской.

«Мы видели пятно, которое возможно, пошло дальше бухты Саранной. Действительно, оно специфически пахнет и неестественного цвета. Мы взяли пробы и уже отправили их в Москву. Также мы видели остатки этого пятна в бухте Безымянной», - подтвердил представитель организации Василий Яблоков.

Как версию появления пятна, рассматривают протечку веществ с Козельского полигона ядохимикатов и попадание их в реку Мутнушка.

Согласно проведенной предварительной проверке, серьезных нарушений не обнаружилось, на полигоне в некоторых местах была повреждена геомембрана, а также периметр не был огражден.