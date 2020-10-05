Американское издание объяснило «ненужность» танков в Нагорном Карабахе

Сегодня, 11:09

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Американское издание объяснило «ненужность» танков в Нагорном Карабахе

Опираясь на статистику ликвидированных в Нагорном Карабахе танков, американское издание National Interest заявило: время танков прошло.

Заострив внимание на роли бронетехники в современной войне, National Interest привело слова военного эксперта:

«Тот факт, что десятки танков в Карабахе были уничтожены в короткие сроки, может свидетельствовать о том, что день танка прошёл - что такая платформа могла оказаться слишком уязвима».

Действительно, за неполных две недели вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, уже уничтожено порядка 250 машин бронетехники. Причем многие из этого числа - точными попаданиями противотанковых управляемых ракет. Не последнюю роль в деле уничтожения бронетехники сыграли минные поля, артиллерия, беспилотники и авиация.

Таким образом, эксперт делает вывод, что в современной войне господство самолетов и беспилотников. Однако само издание со своим экспертом-консультантом не совсем согласно, ведь немало повлияло на исход боев и географическое расположение Кавказа плюс тактические ошибки двух сторон.

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