Азербайджан огласил список уничтоженной техники армии Армении

Министерство обороны Азербайджана седьмого октября обнародовало сведения о технике противника, которая была уничтожена во время проведения контрнаступательной операции в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Согласно оглашенным сведениям, за период с 27 сентября по утро 7 октября Азербайджан лишил Вооруженные силы Армении 250 единиц танков и бронетехники.

За этот же период были уничтожены 270 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов. В списке уничтоженной техники также 150 автомобилей.

Кроме того, правильно выбранная тактика позволила Азербайджану лишить Армению 60 средств ПВО. Были уничтожены одиннадцать командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, а также 8 складов боеприпасов и один зенитно-ракетный комплекс С-300.

Минобороны Азербайджана также показало на видео военную технику, которую бросили армянские военнослужащие, сбегая с поля боя.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе зафиксировано 27 сентября. Вот уже более недели страны ведут ожесточенные бои, обвиняя друг друга в провокациях и обстрелах.



