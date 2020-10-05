Британия попыталась запугать РФ флотом, но стала посмешищем в Сети

Снимки британского флота на страницах Daily Mirror насмешили пользователей Сети, пишет ПолитРоссия .

Издание опубликовало фотографии британских военных кораблей, которые проводили учения в Северном море. Журналисты отметили, что сейчас флот Великобритании может сравниться даже с флотом РФ. За два последних десятилетия, по их словам, Королевкий флот серьезно усилился.

Авторы публикации заявляют, что в составе Королевского флота сформирована мощная авианосная ударная группа, которая включает авианосец Queen Elizabeth, несколько эсминцев класса Type 45, а также британские фрегаты HMS Northumberland и HMS Kent.

Но, как написали читатели в комментариях, выводы и заявления британских журналистов на самом деле далеки от реальности.

К примеру, российская военная авиация может появляться в зоне поражения самого мощного корабля HMS Queen Elizabeth, поскольку Россия обладает подводными лодками, противолодочными кораблями, которые могут защитить ее авиацию.

Как отметил один из пользователей, комментируя заявление о мощном британском флоте, сейчас в Великобритании гораздо больше адмиралов, чем самих кораблей. А учения, которые проходили в Северном море, можно назвать лишь бессмысленной тратой времени и денег.