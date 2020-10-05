США боятся пересекать черту в отношениях с Россией

Сегодня, 09:48

Анна Лисова

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США боятся пересекать черту в отношениях с Россией

Действия США в Черном море могут иметь негативные последствия, считают китайские аналитики.

На страницах издания Sohu они спрогнозировали, как могут в дальнейшем развиваться отношения США и России, пишет «ПолитРоссия».

США уже несколько лет отправляют свои военные корабли в Черное море. ВМС этой страны часто демонстрируют свою мощь у берегов потенциальных противников. Но нередко во время таких маневров американцы, прикрываясь международными правилами свободного судоходства, пытаются «запугать» оппонентов.

Как отмечают китайские эксперты, несмотря на любовь США к демонстрации мощи, с Россией эта страна действует осторожно.

«Частоты посещения американскими военными акватории Черного моря, являющегося чувствительным для России районом, достаточно, чтобы понять все высокомерие ВМС США. Даже сложная эпидемиологическая обстановка 2020 года не заставила их отказаться от своих действий», — пишут авторы Sohu.

Россия уже доказала, что готова к жестким действиям в случае вторжения иностранных военных в ее территориальные воды. Она оставляет за собой право открыть огонь по нарушителям, независимо от того, к какой стране они принадлежат.

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