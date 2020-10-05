США боятся пересекать черту в отношениях с Россией

Действия США в Черном море могут иметь негативные последствия, считают китайские аналитики.
На страницах издания Sohu они спрогнозировали, как могут в дальнейшем развиваться отношения США и России, пишет «ПолитРоссия».
США уже несколько лет отправляют свои военные корабли в Черное море. ВМС этой страны часто демонстрируют свою мощь у берегов потенциальных противников. Но нередко во время таких маневров американцы, прикрываясь международными правилами свободного судоходства, пытаются «запугать» оппонентов.
Как отмечают китайские эксперты, несмотря на любовь США к демонстрации мощи, с Россией эта страна действует осторожно.
Россия уже доказала, что готова к жестким действиям в случае вторжения иностранных военных в ее территориальные воды. Она оставляет за собой право открыть огонь по нарушителям, независимо от того, к какой стране они принадлежат.
Комментировать