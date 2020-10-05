В Карабахе замечены российские военные, которых могли доставить спецбортом Ил-76

Сегодня, 09:05

Ольга Громова

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В Карабахе замечены российские военные, которых могли доставить спецбортом Ил-76

СМИ сообщают о переброске российских военных в Нагорный Карабах.

По данным авиапро, в Степанакерте приземлился спецборт Ил-76, который доставил, по данным одних источников - военнослужащих, по данным других - наемников из частных военных компаний.

«В сообщении на официальном аккаунте Telegram (RSOTM) Вагнера, говорится, что российские наемники сегодня помогают силам Армении - сообщается, что их перебросили в город Степанакерт», - приводит издание сообщение пользователя «Selami Haktan» в Твиттер.

Указывается, что в социальных сетях наблюдается волна возмущений. Пользователи из Азербайджана выражают решительный протест касательно переброски российских военных в Степанакерт.

Телеграм-канал «Reverse side of the medal» в подтверждение факта переброски даже разместил снимок с Ил-76. Кроме него, другой информации, которая бы подтверждала его, не приводится. Это позволяет усомниться в том, что переброска действительно имела место.

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