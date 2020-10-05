Украинский АН-22А совершил перелет из Азербайджана в Киев

6 октября военный самолет Antonov An-22A из Украины перелетел через Азербайджан в Киев. Об этом сообщает «Rusvesna».

Данное воздушное судно занимается перевозками тяжелого крупнокалиберного оружия и военных на большие расстояния.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к западным странам с просьбой отказывать продавать оружия Азербайджану и Турции. Если же кто-либо проигнорирует данное объявление, эти страны совершат преступление против всего человечества.

Также Пашинян заявил, что Турция всеми попытками старается вторгнуться в конфликт между Арменией и Азербайджаном и планирует ввести войска в Нахичевань.

Ранее было известно, что 27 сентября начался военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Были обстреляны населенные пункты, в результате чего погибло мирное население. Действие происходило в Карабахской Республике.

На сегодня известно, что в Карабахе за весь период боевых действий погибло около 223 военных армии Нагорно-Карабахской республики.