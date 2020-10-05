В США для разведки ПВО РФ замаскировали военный RC-135W под Boeing 707

Стало известно, что американские военные не прекращают свои попытки рассекретить данные о системе противовоздушной обороны России. Об этом сообщает «Avia.pro»

Америка придумывает все новые и новые хитрости для того, чтобы разведать как можно больше информации о российской военной технике. В этот раз они попытались выдать свое разведывательное судно за пассажирский самолет Boeing 707. Сделано это было с целью проникнуть на российские границы.

Очевидно, что судно пыталось проникнуть в Россию со стороны Дальнего Востока, так как поднялось оно на территории японской авиабазы в Окинаве. Во время полета над берегами острова Хайнань в Китае самолет сменил свой номер с AE01CE на ИКАО для пассажирских лайнеров Малайзии – 750548. Этот ход позволил ему приблизиться к границам России максимально близко.

По словам военных аналитиков, американские войска уже не первый раз выбирают такую тактику проникновения.

Эта история навевает воспоминания о сбитом южнокорейском боинге в СССР в 1983 году или об уничтожении другого такого судна над Донбассом. Многие утверждают, что эти катастрофы не обошлись без вмешательства американских спецслужб.