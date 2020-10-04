SyriaHR: турецкие войска заблокировали российских военных в Сирии

Сегодня, 17:06

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SyriaHR: турецкие войска заблокировали российских военных в Сирии

Агентство SyriaHR: турецкие войска заблокировали российских военных в Сирии. Остаются невыясненными мотивы такого поведения военных из Турции.

5 октября агентство SyriaHR сообщило, что турецкие ВС на трассе М-4 перегородили дорогу российским военным в Сирии. Тогда россияне пытались двигаться вглубь провинции Идлиб. Помимо таких непонятных действий турецкий патруль еще и заявил, что они будут патрулировать этот регион сами, без сопровождения военных из РФ. Отмечается, что ВС Анкары были в тот момент в состоянии повышенной боевой готовности.

Пока мотивы поступка ВС Турции непонятны. Военные обозреватели Avia.pro высказали предположение, что они таким образом намерены ответить Москве за отказ передать под контроль Турции северные территории Сирии. Однако здесь возможны и другие варианты: инцидент может быть местью за Ливию или за Нагорный Карабах.

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