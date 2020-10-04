Удары турецких беспилотников по Карабаху транслируют на улицах Баку

На улицах в Баку начали транслировать удары турецких беспилотников и удары израильских дронов-камикадзе. Об этом рассказал в Сети журналист Джейхун Аширов.

По его словам, на цифровых билбордах в столице Азербайджана крутят ролики, которые демонстрируют атаки дронов по боевой технике Нагорного Карабаха и по позициям военных Армении. Показывают также музыкальные патриотичные видео - наподобие тех, которые публикует на своем официальном сайте Министерство обороны Азербайджана.

Оборонное ведомство такой пропагандой намеревается расширить свою аудиторию в Сети и повысить патриотические настроения, а также показать эффективность наступления на Арцах.

Между тем аналитики полагают, что воздушную фазу битвы за Нагорный Карабах Ереван уже проиграл. Дело в том, что Баку сделал выводы после первых дней противостояния и сменил тактику - вернее, воспользовался опытом Ливанской войны.

Азербайджан, вне всякого сомнения, активно применяет артиллерию, за что должен быть благодарен батьке Лукашенко (Белоруссия в свое время поставляла РСЗО «Полонез»), но еще активнее - беспилотники. А за них Баку стоит поблагодарить Турцию и Израиль, которые хоть и не совсем прямо, а скорее, опосредованно выступают на стороне Азербайджана.

Сейчас Баку активно разыгрывает сценарий войны беспилотников. Это для него игра в одни ворота, беспроигрышная. Ведь у Армении есть только незначительное количество дронов, да и те разведывательные, а не ударные.

С применением беспилотников в этом противостоянии они уже многое сделали. Вспомнить хотя бы то, как массово поражали дроны устаревшие советские комплексы ПВО ближнего действия — ЗРК «Оса» и «Стрела-10». И это сделали израильские БПЛА IAI Harop. Что уж говорить о турецких Bayraktar TB2, которые не пикируют цель, а бомбят и возвращаются на базу, поэтому могут применяться бесчисленное количество раз.