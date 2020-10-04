Добровольцами в Карабах записались 500 армянок

Сегодня, 14:19

Анна Лисова

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Добровольцами в Карабах записались 500 армянок

Член Международной полицейской ассоциации, подполковник МВД Армении в отставке Марина Арумян сообщила о том, что уже более 500 армянок записались добровольцами в Нагорный Карабах, передает ТАСС

Она уточнила, что уже получено заявки от примерно 700 женщин, которые хотели бы отправиться в Нагорный Карабах. Из них отобрали тех, кто подходит по возрасту, то есть женщин старше 18 и младше 55 лет, а также имеет необходимую квалификацию. 

Женщин, по словам Арумян, скорее всего, будут отправлять в тыл, поскольку на данный момент «нет необходимости в женщинах на передовой». Она отметила, что в числе записавшихся добровольцев есть также известные врачи и спортсмены. 

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут активные военные действия. Азербайджан заявил, что проводит операцию по освобождению своих территорий в ответ на обстрел. В тоже время Нагорный Карабах и Армения утверждают, что Азербайджан первым развязал конфликт. 

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике была объявлена мобилизация и введено военное положение. В Армении также провели мобилизацию и ввели военное положение. Азербайджан же объявил о комендантском часе в некоторых населенных пунктах и провел частичную мобилизацию. 

 

 

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