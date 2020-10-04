РФ вынужденно закрывает воздушное пространство возле Крыма

Россия вынужденно закрывает воздушное пространство возле Крыма.

Российские военные вынуждены были сроком на пять дней закрыть для полетов воздушные трассы над половиной Черного моря. Как сообщил Telegram-канал «Записки охотника», который мониторит обстановку, российское Минобороны перед этим вынесло предупреждение: три большие зоны над центром Черного моря с сегодняшнего дня опасны для полетов. Со стороны России никакой ответственности не будет за поражение цели в этом районе.

Как предположили военные аналитики, судя по обозначенным зонам, возможно, там будут проводиться масштабные военные учения или же проводиться пуски зенитных или других ракет. Кроме того, при отсутствии официальных комментариев по этому поводу, аналитики также полагают, что речь может идти и о пусках противокорабельных ракет с использованием береговых ракетных комплексов, которые осуществляют защиту Крыма и материковой части Черноморского региона России.

Как отмечается, это на сегодня беспрецедентная мера России, поскольку ранее страна в таких масштабах воздушное пространство не закрывала.