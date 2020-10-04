Башар Асад заявил о присутствии сирийских боевиков в Нагорном Карабахе

Башар Асад в беседе с РИА Новости заявил о присутствии сирийских боевиков в Нагорном Карабахе.

Как заявил сирийский лидер Башар Асад, боевики из Сирии действительно переправляются в Нагорный Карабах - Дамаск это подтверждает. Кроме того, он уверен, что «богатые страны», к которым Асад причислил и Турцию с Реджепом Тайипом Эрдоганом, поддерживают терроризм.

«Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это», - отметил президент.

Асад подчеркивает, что Турция имеет соучастников, также поддерживающих терроризм, и скорее всего, это великие и богатые державы. Лидер САР выказал уверенность, что Турция является всего лишь инструментом своих «соучастников» для внедрения их политики в Нагорном Карабахе.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал Башара Асада относительно его заявления. Так, он отметил, что Кремль внимательно знакомится со всеми заявлениями, сделанными главами государств.